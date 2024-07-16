برتبة "فارس".. 5 فنانين سعوديين ينالون وسام الفنون والآداب الفرنسي

منحت الجمهورية الفرنسية وسام "الفنون والآداب الفرنسي" رتبة فارس باسم رئيس الجمهورية الفرنسية لكلٍ من: الأميرة أضواء بنت يزيد بن عبدالله مؤسسة معرض الفن النقي ومعهد المهارات والفنون، وللفنان المعاصر أحمد ماطر، وللفنانة نورة بن سعيدان كأول رسامة غرافيتي سعودية، وللفنان مهند شونو، وللفنانة سارة إبراهيم كشركاء دائمين لسفارة فرنسا في الفعاليات الثقافية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وذلك نظيراً لإسهاماتهم الاستثنائية في عالم الفن وتأثيره العميق على المشهد الثقافي السعودي، ودوره في تعزيز العلاقات السعودية الفرنسية، من خلال الفنون.