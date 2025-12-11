أمير جازان يشرّف أمسية الشاعر حسن أبوعَلة.. ويعلن تسمية المسرح باسمه

شرّف أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مساء أمس، الأمسية الشعرية الكبرى التي نظّمتها جمعية الأدب بجازان احتفاءً بالشاعر الكبير حسن أبوعَلة، وذلك في المركز الحضاري بمدينة جيزان.
وشهد المسرح حضورًا لافتًا اكتظ بمحبي الشعر والأدب الذين توافدوا من مختلف محافظات المنطقة تقديرًا لمسيرة الشاعر الممتدة لأكثر من 60 عامًا، والتي جعلته في الصف الأول بين أبرز شعراء القصيدة الحديثة في المملكة.
وافتتح رئيس جمعية أدبي جازان الدكتور حسن الصلهبي الأمسية بكلمة رحّب فيها بسمو الأمير، مقدّمًا شكره على دعمه المستمر للحراك الثقافي في المنطقة، ومؤكدًا أن رعاية سموه تمثّل حافزًا لتعزيز الأنشطة الأدبية وإبراز رموز جازان الإبداعية.
وأوضح "الصلهبي" أن الأمسية تأتي ضمن أولى برامج حزمة ثقافية تعمل الجمعية على إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وتشمل أمسيات شعرية وسردية وفعاليات تراثية وفنية ومعارض تشكيلية وفوتوغرافية.
وقدّم الشاعر حسن أبوعَلة مجموعة من قصائده المعروفة، شملت نصوصًا وطنية وقصائد متنوعة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي استعاد مع الشاعر تاريخًا طويلًا من الإبداع.
وفي لفتة تقديرية، أعلن أمير جازان في ختام الأمسية تسمية المسرح الذي احتضن الفعالية باسم "مسرح الأديب والشاعر حسن أبوعَلة" تكريمًا لمسيرته الشعرية وإسهاماته الثقافية.
ويُعدّ "أبوعَلة"، المولود في محافظة بيش عام 1941م، أحد أبرز الأصوات الشعرية في المنطقة، وشارك في أمسيات وطنية عدة، كما مثّل المملكة في مهرجانات شعرية عربية خلال مسيرته الممتدة.