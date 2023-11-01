"هيئة المسرح" تنظّم "الخفة العظيمة" ضمن "العروض الأرجنتينية"

وقدّم هذا العرض في أولى لياليه خدعاً سحرية وألعاب خفة، علاوة على استخدام صناديق التخفي التي نُفّذ من خلالها حيل مدهشة، كما أشرك المؤدون بعضاً من الحضور في فقرات متعددة من العرض الذي يستمر إلى يوم السبت 4 نوفمبر.