طرب في مجالس أهل البادية ومضاربهم.. "الربابة" قصة تُحكى من شمال المملكة

وسلّطت "واس" الضوء على هذه الآلة بمنطقة الجوف من خلال لقاء بأحد المهتمين المشهورين بالمنطقة وعلى المستوى المحلي والخارجي، العازف عايد بن عبدالكريم القازح، الذي بدأ رحلته مع الربابة منذ عام 1421هـ، ليواصل علاقته بهذه الآلة وشغفه بها، طوال أكثر من 20 عاماً، تعلق بها منذ أن كان طفلاً، إذ تعلم الجر عليها دون مساعدة أحد، فظل يمارسها لساعات طويلة من اليوم، حتى أتقن العزف عليها بكل الطرق المختلفة.