خلال فبراير.. "فنون الطهي" تطلق مشروع المأكولات الشعبية لتحفيز مُقدِّميها

أعلنت هيئة فنون الطهي، اليوم، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع المأكولات الشعبية مع مطلع شهر فبراير الحالي في كل من مدينتي الرياض وجدة، كمشروع مستدام يدعم ويحفز مقدمي المأكولات الشعبية، وذلك في منطقة مخصصة بأجنحة ثابتة مجهزة بأحدث المعدات، ومصممة بهوية عصرية مبتكرة تتناسب مع طبيعة المكان، وذلك في كل من حديقة الأربعين في جدة البلد، وحديقة مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.