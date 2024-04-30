"فنون الطهي" تعرِّف بالأطباق السعودية عبر قافلة تجوب المناطق

يذكر أن المعرض المتنقل بدأ رحلته من مدينة الرياض مع نهاية شهر نوفمبر من عام 2023م، وانتقل بعدها إلى منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، و تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، ونجران وعسير، وجازان حاليًا، ليختتم رحلته التي تصل سبعة أشهرٍ في مرحلته الأولى بالباحة.