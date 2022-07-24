يعد الأول من نوعه في المملكة.. اختتام مهرجان "موسيقى الجاز العربي" بالدمام

وشهد اليوم الثاني من المهرجان تفاعلاً كبيراً من الجمهور مع مشاركات الفرق والفنانين التي اتسمت بالإبداع والابتكار على مستوى الألحان والأداء؛ حيث كانت البداية مع فرقة الفارابي التي أحيت القصائد العربية القديمة من خلال تقديمها بشكل مختلف عن السابق، منها: "قليل عقل"، و"سلام على الدنيا" من أشعار الإمام الشافعي، و"سأعطيك الرضا" لأبو نواس، و"ولو كان لي قلبان"، و"طبيب النفس" لقيس بن الملوح.