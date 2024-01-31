ارتبطت بـ"التابلاين" والعاملين الأجانب.. قصة عمرها 60 عاماً للسينما في الحدود الشمالية

ويستذكر أهالي المنطقة أنهم كانوا يذهبون مع آبائهم منذ 60 عامًا للسينما، التي أُنشئت من أجل ترفيه العاملين في المشروع النفطي، وكانت تعرض أفلاماً متنوّعة، وأفلاماً عن بدايات اكتشاف النفط.. كما يذكر المؤرخ سعد اللميع، في كتابه (التابلاين بداية التحول في عرعر) أن ميلاد المدن الثلاث (طريف وعرعر ورفحاء)، تزامن مع ميلاد "التابلاين"، الذي بدوره جاء مصحوباً بتغيرات ثقافية.