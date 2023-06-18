تستهدف الموهوبين والهواة.. "هيئة الأدب " تطلق النسخة الثانية من "صناعة المانجا"

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة بالتعاون مع شركة مانجا للإنتاج النسخة الثانية من البرنامج التدريبي "صناعة المانجا"؛ الممتد من 12 يونيو 2023 إلى 1 فبراير 2024 في مدينة الرياض؛ مستهدفاً الموهوبين وهواة المانجا؛ لصقل مهاراتهم ضمن برنامجٍ تدريبيّ مُصممٍ بشكلٍ احترافي باستخدام التقنيات اليابانية التي تُعد منبعاً لهذا النوع من الفنون.
ويمر البرنامج بثلاث مراحل ومسابقتين، تبدأ المرحلة الأولى بتنفيذ ثلاث ورش عمل تغطي مجالات مختلفة منها تنمية الإبداع في الرسم وتصميم شخصيات القصص المصورة، وكذلك تعابير الشخصيات في الأنمي والمانجا. ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج تدريبي مكثف يمتد لستةِ أسابيع متضمناً تفصيلاً لمراحل تصميم المانجا بهدف اكتساب مهارات رسم الشخصيات.
وتركز هذه المرحلة على طرق التفكير والتخيل من حيث آليات تطبيقها في القصة المصورة؛ لينتج عن ذلك قصة مصورة من كل مشترك كمشروع ختامي للبرنامج، وأخيرًا مرحلة الابتعاث لدولة اليابان لمدة شهر؛ لدراسة فن المانجا في معهد متخصص تحت إشراف الخبراء اليابانيين.
ويتخلل البرنامج التدريبي إطلاق مسابقتين افتراضيتين بهدف إثراء المحتوى الإبداعي بجوائز عينية قيّمة، وتُفعَّل المسابقة الأولى تحت وسم (#منجنها)؛ لتحويل الأمثال الشعبية المقتبسة من الثقافة السعودية إلى مانجا، بينما تُركِّز المسابقة الثانية على تصميم وتنفيذ قصائد عربية بطريقة المانجا تحت وسم (#مانجا_القصيد).
وتهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة عبر هذا البرنامج إلى مواكبة الانتشار الواسع لهذا النوع من الأجناس الأدبية، وخصوصاً ضمن الأجيال اليافعة، حيث يُعد هذا البرنامج خطوةً رائدة في وضع خريطة طريق تدعم المواهب المتطلعة للاحتراف، وتُسهم في رفع الوعي بأهميته حرصًا على زيادة الإنتاج فيها مع مراعاة جودة المنتج واحترافيته بالمقام الأول، وستنتج عن ذلك فرص تُثري الإبداع الثقافي للقصص المصورة بالمملكة، وتلبي الحاجة لنتاجٍ إبداعي مستدام يعكس حضارة المملكة وتقاليدها بشكلٍ سهل ومُحبب للقارئ السعودي.