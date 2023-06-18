تستهدف الموهوبين والهواة.. "هيئة الأدب " تطلق النسخة الثانية من "صناعة المانجا"

وتهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة عبر هذا البرنامج إلى مواكبة الانتشار الواسع لهذا النوع من الأجناس الأدبية، وخصوصاً ضمن الأجيال اليافعة، حيث يُعد هذا البرنامج خطوةً رائدة في وضع خريطة طريق تدعم المواهب المتطلعة للاحتراف، وتُسهم في رفع الوعي بأهميته حرصًا على زيادة الإنتاج فيها مع مراعاة جودة المنتج واحترافيته بالمقام الأول، وستنتج عن ذلك فرص تُثري الإبداع الثقافي للقصص المصورة بالمملكة، وتلبي الحاجة لنتاجٍ إبداعي مستدام يعكس حضارة المملكة وتقاليدها بشكلٍ سهل ومُحبب للقارئ السعودي.