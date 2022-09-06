"شعراء فرقد" يبدعون في الأمسية الحادية عشرة بـ"أدبي الطائف"

تخللت القصة القصيرة وقصيدة النثر والومضة الشعرية والقصصية الأمسية الشعرية الحادية عشرة والتي امتدت لأربع جولات، لعدد من مبدعي جماعة فرقد الإبداعية والتي شارك فيها كل من الشاعر زهير بن محمد والشاعر إبراهيم المهدي والشاعر والقاص عبدالعزيز عسيري، حيث قدموا العديد من النصوص الشعرية التي لاقت إعجاب واستحسان الحضور، فيما تخللت جولة عبدالعزيز عسيري قراءات في مجموعتيه القصصيتين (باتجاه الجنوب وأيام الشيح الأخيرة).