"شعراء فرقد" يبدعون في الأمسية الحادية عشرة بـ"أدبي الطائف"

تخللت القصة القصيرة وقصيدة النثر والومضة الشعرية والقصصية الأمسية الشعرية الحادية عشرة والتي امتدت لأربع جولات، لعدد من مبدعي جماعة فرقد الإبداعية والتي شارك فيها كل من الشاعر زهير بن محمد والشاعر إبراهيم المهدي والشاعر والقاص عبدالعزيز عسيري، حيث قدموا العديد من النصوص الشعرية التي لاقت إعجاب واستحسان الحضور، فيما تخللت جولة عبدالعزيز عسيري قراءات في مجموعتيه القصصيتين (باتجاه الجنوب وأيام الشيح الأخيرة).
كما قدم عدة نصوص من قصيدة النثر والومضة الشعرية في أمسية شعرية تقام ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 لهذا العام في نادي الطائف الأدبي الثقافي بتنظيم من جماعة فرقد الإبداعية.
وقد بدأ مدير الأمسية، عبد الرحمن السليمان بالتعريف بالضيوف وذكر سيرهم الذاتية والأدبية والإبداعية، حيث منح لكل مشارك أربع جولات لقراءة النصوص الشعرية، حيث بدأ الشاعر زهير بن محمد بقراءة عدد من النصوص ومما قال في قصيدة عنوانها يوم التأسيس:
في ربى المجد تُنسج الكلماتُ
وعلى العهد موقف وثباتُ
دولةٌ أُسّست وصرحٌ تعالى
يا حماة الدين عزّ الحُماةُ
بابن عبد الوهاب وابن سعود
يُرتقى المجد والسُّهى والسراة
كل شبر على ثراك عزيز
ومن نداك تُستقى المكرمات
ومما قال الشاعر إبراهيم المهدي في إحدى قصائده:
أَنَا مَلِكُ الهَوَى والحُبُّ عَرْشِي
وحَاشِيَتِي النُّجُوْمُ بِهِنَّ أَمْشِي
وَ تَاجِي رَصَّعَتْهُ عُقُوْدُ عِشْقٍ
و زَيَّنَهُ اسْمُهَا زَاهٍ بِنَقْشِ
ومُتَّكَئِي عَلَى قَمَرٍ وشَمْسٍ
و غَيْمَاتِ الغَرَامِ جَعَلْتُ فَرْشِي
فيما ألقى عبدالعزيز عبد الغني عسيري عدداً من النصوص الإبداعية المتنوعة ومما قال في أحد نصوص قصيدة النثر ومنه:
تصطحبك شمس الظهيرة
ولفائف من ورق أسهرته طويلا
منكباك مقلاة وقدماك جمر.
قطرات العرق ترسم خلفك خطا من أهل..
ظلك يحتمي بخيط يتدلى من معطفك
ثم فتح مدير الأمسية المجال لمداخلات وتعليقات الحضور، حيث تداخل كل من: الدكتور موسى الحالول ورئيس جماعة فرقد الإبداعية الدكتور أحمد الهلالي، وفي نهاية الأمسية قام رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، عطا الله الجعيد - بعد مداخلته التي أطلق فيها لقب (مهدي الشعر) على الشاعر إبراهيم المهدي - بمشاركة رئيس جماعة فرقد الإبداعية الدكتور أحمد الهلالي بتكريم المشاركين ومدير الأمسية وأخذ الصور التذكارية معهم.