"أمسية القصيدة واللون".. "الشادي" ينثر الإبداع احتفاءً باختتام عام الشعر العربي

رعى الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري للجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت)، الأمسية الشعرية النوعية التي أقامتها الجمعية في مقرها بالرياض، للشاعر الفنان الدكتور صالح الشادي، بحضور كثيف ونخبة من الفنانين التشكيليين، والشعراء، ووجهاء المجتمع.