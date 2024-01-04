"أمسية القصيدة واللون".. "الشادي" ينثر الإبداع احتفاءً باختتام عام الشعر العربي

رعى الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري للجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت)، الأمسية الشعرية النوعية التي أقامتها الجمعية في مقرها بالرياض، للشاعر الفنان الدكتور صالح الشادي، بحضور كثيف ونخبة من الفنانين التشكيليين، والشعراء، ووجهاء المجتمع.
وشهدت الأمسية التي جاءت في ختام عام الشعر العربي، تحت عنوان "أمسية القصيدة واللون"، استعرض فيها الدكتور صالح الشادي الكثير من قصائده الوطنية العاطفية باذخة الجمال، وحديث ذو شجون ومداخلات مميزة، في تجربة نوعية لبيان العلاقة بين الشعر واللوحة التشكيلية.
وأثناء الأمسية التي قدمها الإعلامي القدير هاني الشحيتان، رسم الدكتور صالح الشادي لوحة بشكل مباشر من واقع فعاليات الأمسية، كانت مثار إعجاب الحضور، الذين أبدوا إعجابهم بريشة الشاعر معتبرين أنه فنان شامل، يطوّع الحرف والريشة لينتج إبداعاً لا يُمل.