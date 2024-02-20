احتفاءً بـ"يوم التأسيس".. مكتبة الملك عبدالعزيز تقيم معرضًا وفعاليات متنوعة

ويشارك فرع المكتبة بمركز الملك سلمان الاجتماعي بمعرض صور ملامح وأمكنة سعودية، عرضت فيه مجموعة من الصور النادرة التي تعبر عن تاريخ المملكة في مراحل تاريخية متعددة، وتظهر ملامح الأمكنة السعودية الحافلة بالآثار والتراث وجماليات الطبيعة في مختلف مناطق المملكة، كما عرضت المكتبة لعدد من كتب الرحالة الذين زاروا المملكة في فترات تاريخية مختلفة، وسجلوا يوميات رحلاتهم بالكلمات والصور، كما عرضت فيلمًا سينمائيًا يسرد نمط الحياة في الجزيرة العربية سابقًا، والتحولات التي شهدها المجتمع السعودي.