"الأدب" تنظم ورشة "افتراضية" عن فن صناعة المحتوى المرئي

واستعرضت الورشة عدة محاور؛ منها التصميم الإنتاجي وفن الإخراج وألوان المونتاج والمؤثرات، حيث شهدت الورشة في ختامها مناقشة بعض الأسئلة التي تشغل المهتمين والعاملين في هذا المجال.