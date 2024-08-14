"الأدب" تنظم ورشة "افتراضية" عن فن صناعة المحتوى المرئي

نظّمت هيئة الأدب والنشر والترجمة، ورشة بعنوان "فن صناعة المحتوى المرئي"؛ بهدف تسليط الضوء على تحديات الإنتاج والإخراج والمونتاج لصناعة محتوى مرئي أدبي.
واستعرضت الورشة عدة محاور؛ منها التصميم الإنتاجي وفن الإخراج وألوان المونتاج والمؤثرات، حيث شهدت الورشة في ختامها مناقشة بعض الأسئلة التي تشغل المهتمين والعاملين في هذا المجال.
ويأتي ذلك ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة المستمرة في تقديم الإفادة للمهتمين بمجالات الأدب والنشر والترجمة بأنواعها المختلفة؛ لدعم وتعزيز الحراك الأدبي الثقافي، وتنمية صناعة المحتوى المرئي والمسموع والمقروء تحت إشراف مستشارين مختصين؛ لكونها خطوة تهدف لتحقيق فرص التنمية الثقافية المستدامة عبر إعلاء قيمة الأدب في حياة الفرد ونشر الثقافة كأسلوب حياة.