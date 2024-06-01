"الأدب" تفتح التسجيل لدور النشر في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024

ويشتمل معرض الكتاب على جناح "ركن المؤلف السعودي"، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لدعم المؤلفين السعوديين، بهدف تمكينهم من عرض أعمالهم ومؤلفاتهم أمام جمهور واسع من القراء والمثقفين، ويمثل منصة مهمة للمؤلفين السعوديين الذين يملكون حقوق النشر والتوزيع الذاتي لمؤلفاتهم؛ لتعزيز حضورهم ووجودهم في المعرض، حيث يمكن للراغبين في المشاركة ضمن ركن المؤلف السعودي التسجيل عبر الرابط .