يستمر حتى 12 أكتوبر.. وزير الثقافة يدشّن منتدى الأفلام السعودي 2024

وشهد اليوم الأول حضورًا واسعًا من السينمائيين المتخصصين والمهتمين، وأقيمت عدة جلسات حوارية مثرية ضمن برنامج المؤتمر المصاحب، تنقّلت بين عناوين متخصصة في صناعة الأفلام ودورها الثقافي الكبير وانعكاسها الاقتصادي المؤثر ومدى أهمية صناديق الدعم والتمويل في القطاع، إضافة إلى تكامل قطاع الأفلام مع القطاعات التنموية الأخرى لتحقيق نمو وريادة واعدة تنعكس إيجابًا على القطاع السينمائي المحلي.