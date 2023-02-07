النادي الأدبي الثقافي في حائل ينفذ عددًا من الأمسيات الشعرية

وأشار "المهيلب" إلى أن المملكة العربية السعودية هي بلد الشعر، وبلد الحضارة والأدب، وسوق عكاظ، والمجاز، مؤكدًا أن الشعر والأدب هما جزءان من الهوية الثقافية، وارتباط شعراء المعلقات الأدبية في المملكة بسوق عكاظ، وأيضًا انعكاسًا لاهتمامات المملكة بالأدب والجامعات والصالونات الثقافية، وأن كل هذا يؤدي إلى التناغم مع طرح عام 2023 عامًا للشعر العربي، وهو عام البلاغة، والبيان، والفصاحة.