بما يشمل 9 مناطق بينها الرياض وعسير.. تنظيم لقاء مفتوح حول جولات فنون الطهي بالمملكة

عقدت هيئة فنون الطهي لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان: "معنا في جولات فنون الطهي"، بهدف التعرُّف على جولات فنون الطهي في تسع مناطق سعودية، هي: الرياض وجدة وعسير والمدينة المنوّرة والطائف وجازان ونجران والعلا والأحساء، وبدء تنفيذها وطرق التسجيل فيها، وذلك بحضور عدد من المهتمين والممارسين في قطاع فنون الطهي بالمملكة، والمستثمرين في القطاع السياحي.
وتناول اللقاء تجارب الطهي السياحية التي تخدم الشرائح المجتمعية كافة، مستعرضاً تجربة الطهي في منطقة الرياض كالشواء في الصحراء، وكذلك بالنسبة للمأكولات البحرية على شواطئ مدينة جدة، والحنيذ على مرتفعات منطقة عسير، إلى جانب توابل وعجوة المدينة المنوّرة في رحاب مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، والسليق الطائفي وتجربة المخيمات السياحية في مدينة الورد.
وتُهَيئ منطقة نجران المشهورة بقلاعها وقصورها الأثرية التاريخية الفرصةَ للزائر بأن يتمتّع بتناول الأطباق اللذيذة مع أحد أحفاد مُلّاك القلاع وهو يروي قصص بنائها وتاريخها، فيما تحتضن مزارع القهوة في جازان، الزوّار؛ لتعريفهم بطرق زراعة البن وقطفه مع أبرز المأكولات الجازانية، فيما تمنح منطقة العلا الفرصة للزائر أن يقطف التمر ويتذوق أنواعه ويتناول الطعام بين أشجار النخيل، في حين تعرض منطقة الأحساء العريقة طبق الأرز الحساوي بين واحات النخيل التي تشتهر بها.
يأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظّمها هيئة فنون الطهي، وذلك لرفع مستوى الوعي بالتراث المحلي وتعميق الارتباط بالأطباق السعودية، وتوفير فرصة اقتصادية من خلال تمكين الجميع من التسجيل في جولات فنون الطهي.