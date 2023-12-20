بما يشمل 9 مناطق بينها الرياض وعسير.. تنظيم لقاء مفتوح حول جولات فنون الطهي بالمملكة

وتُهَيئ منطقة نجران المشهورة بقلاعها وقصورها الأثرية التاريخية الفرصةَ للزائر بأن يتمتّع بتناول الأطباق اللذيذة مع أحد أحفاد مُلّاك القلاع وهو يروي قصص بنائها وتاريخها، فيما تحتضن مزارع القهوة في جازان، الزوّار؛ لتعريفهم بطرق زراعة البن وقطفه مع أبرز المأكولات الجازانية، فيما تمنح منطقة العلا الفرصة للزائر أن يقطف التمر ويتذوق أنواعه ويتناول الطعام بين أشجار النخيل، في حين تعرض منطقة الأحساء العريقة طبق الأرز الحساوي بين واحات النخيل التي تشتهر بها.