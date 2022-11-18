"عبدالله بن زويبن".. داهية الساحة الشعرية بالسعودية والخليج رحل جسداً وبقي قصيدة

لم تنس الساحة الشعرية تاريخ 7 رمضان 1437هـ الذي يوافق رحيل الشاعر القدير عبدالله بن زويبن والذي يلقب "بداهية الشعر" و له الكثير من القصائد في الحكمة والرثاء والوصف والغزل والمدح، فكان رحمه الله يعد من كبار الشعراء في الوطن العربي، ولا زال قصيدة حاضراً ومتداولاً بين الأجيال، فكم ترك لنا من قصائد تعتبر بحراً من الإبداع يفوق الخيال، فقد ولد الشاعر عبدالله بن زويبن وولد الشعر معه، فكان شاعراً حقيقياً بمعنى الكلمة وقد طرب لكلماته الجميع.