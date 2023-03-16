صور: بستة أفلام مميزة.. "ليالي الفيلم السعودي" تجتذب الفرنسيين

وانطلقت الفعالية التي تنظمها "هيئة الأفلام" في باريس يوم 13 مارس، ثم انتقلت إلى تولوز في 16 مارس، وستنتقل العروض إلى مدينة مونبلييه في 18 مارس، قبل أن تحط الرحال في ليون في معهد صناعة الأفلام للأخوين لوميير، وذلك ضمن مهرجان سينما الجنوب في دورته الـ23 في شهر أبريل المقبل، وهو المهرجان الذي يعدُّ ملتقى عالميّاً للسينما التراثية، وسيشهد حفل الافتتاح عرض فيلمين سعوديين، بحضور نجوم وخبراء عالميين.