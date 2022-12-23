المملكة تعرض استراتيجيتها في "الإيسيسكو".. 75 مبادرة جديدة و14 شراكة و4 توصيات

وبشأن الاقتراحات التي أعلنتها الاستراتيجية تضمنت 16 مقترحًا، تتبناها اللجنة الوطنية، تُركز في مجملها على ترسيخ وجود السعودية وتعزيز دورها في منظمة "الإيسيسكو"، و5 مبادرات تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، و3 مبادرات تنفذها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، و3 مبادرات تخص وزارة البيئة والمياه والزراعة، و7 مبادرات تقوم بها وزارة الإعلام، و15 مبادرة تتبناها وزارة التعليم، ويضاف إلى ما سبق 22 مبادرة تشرف عليها وزارة الثقافة، ومبادرتان تقوم بهما مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأخيرًا مبادرة واحدة تتبناها مؤسسة مسك الخيرية.