يواكب "كتاب الرياض".. "إثراء" يُصدر كتابًا يُوثِّق أحداث هجرة الرسول لحظة بلحظة

وأفاد رئيس مكتبة "إثراء" عبدالله الحواس لـ"سبق" بأن "إثراء" أصدر كتاب "الهجرة على خطى الرسول" دون شراكات مع أي دور نشر، مضيفًا بأن الكتاب يتمحور حول هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ويوثق لحظة بلحظة كل أحداث هجرة الرسول، التي استمرت ثمانية أيام، إضافة إلى ثلاثة أيام في غار ثور. وقد بلغت المسافة بين المدينتين 450 كيلومترًا.