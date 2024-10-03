مبادرة "الرياض تقرأ الفرنسية" تقرّب اللغة والثقافة الفرنسيتين لزوار "معرض الرياض للكتاب"

شهد معرض الرياض الدولي للكتاب 2024م، عودة مبادرة "الرياض تقرأ الفرنسية"، التي انطلقت في النسخة الماضية وجمعت العديد من الناشرين الفرنسيين المتخصصين في مجالات متنوعة، وحققت تفاعلاً واسعاً وإقبالاً كبيراً من مختلف زوار المعرض.
وأوضح مسؤول التواصل في السفارة الفرنسية لدى المملكة السعيد عز, أن النسخة الجديدة جرى العمل فيها على تطوير التجربة، وتوسيع الأنشطة التي تستهدف فئة الأطفال بشكل خاص، مبيناً أن المبادرة تضم في أجنحتها أكثر من 25 ألف كتاب، ومشاركة 118 دار نشر فرنسية، بالإضافة إلى مشاركة المعهد الثقافي الفرنسي بالرياض لتقديم دورات مجانية في اللغة الفرنسية لزوار المعرض، وذلك لتقريب اللغة والثقافة الفرنسيتين إلى السعوديين وجميع زوار المعرض.
وأشار السعيد إلى أن معهد اللغة الفرنسية خصص قسماً متكاملاً للأطفال، بعد أن لمس المسؤولون عن المبادرة خلال المشاركة الأولى حجم الإقبال من العائلات رفقة أطفالهم، مما شجع على توسيع الركن المخصص للأطفال واستقطاب متخصصين في التعامل مع هذه الفئة لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المعرفية، لافتاً إلى أن بعض مشرفي القسم يحملون درجات عليا في التخصص، ويقومون بأنشطة الرسم والقراءة والتعبير لتقريب الثقافة الفرنسية إلى الأجيال الناشئة.
ويشارك ضمن المبادرة، مكتب الدراسة الفرنسي في الخارج، وهو مكتب وطني يتمم إجراءات تسجيل الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، ويعمل بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة، ويعرّف ببرامج الابتعاث المتوافرة للدراسة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ومتطلبات نيل درجتي البكالوريوس والماجستير وإجراء الأعمال البحثية في مختلف التخصصات.
ويشارك في نسخة المعرض هذا العام، أكثر من 2000 دار نشر ووكالة من المملكة والمنطقة والعالم، موزعة على 800 جناح، وتنتمي إلى أكثر من 30 دولة، ما يعكس الأهمية الكبيرة لمعرض الرياض الدولي للكتاب لكونه أحد أهم وأبرز معارض الكتاب على المستويين الإقليمي والعالمي.