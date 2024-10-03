مبادرة "الرياض تقرأ الفرنسية" تقرّب اللغة والثقافة الفرنسيتين لزوار "معرض الرياض للكتاب"

وأشار السعيد إلى أن معهد اللغة الفرنسية خصص قسماً متكاملاً للأطفال، بعد أن لمس المسؤولون عن المبادرة خلال المشاركة الأولى حجم الإقبال من العائلات رفقة أطفالهم، مما شجع على توسيع الركن المخصص للأطفال واستقطاب متخصصين في التعامل مع هذه الفئة لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المعرفية، لافتاً إلى أن بعض مشرفي القسم يحملون درجات عليا في التخصص، ويقومون بأنشطة الرسم والقراءة والتعبير لتقريب الثقافة الفرنسية إلى الأجيال الناشئة.