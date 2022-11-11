فنانة عراقية تشيد بالحراك الإعلامي والفني بالسعودية خلال معرض FOMEX

وكان من ضمن زوار المعرض الشاب نايف العصيمي، وهو ناشط في حقوق ذوي الإعاقة، وفنان تشكيلي، وقال لـ"سبق" إنه حرص على زيارة المعرض للاستفادة من الحراك الفني والإعلامي، والالتقاء بالخبرات الإعلامية العربية ومعرفة تجاربهم.. داعيًا الجميع إلى النظرة الطبيعية والعادية لذوي الإعاقة؛ فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومشيرًا إلى أن الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي أتاحت الفرصة لذوي الإعاقة لإبراز مواهبهم وإبداعهم.