فنانة عراقية تشيد بالحراك الإعلامي والفني بالسعودية خلال معرض FOMEX
يتواصل معرض مستقبل الإعلام (FOMEX) في يومه الثاني، الذي يُقام بالتزامن مع أعمال الدورة الثانية والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 بالرياض.
وتفصيلاً، رصدت "سبق" خلال جولتها إقبالاً من الزوَّار للاطلاع على أحدث تقنيات الإنتاج السمعي والبصري، كما التقت بعض المشاركين.
وفي ركن شبكة الإعلام العراقي عبَّرت الفنانة العراقية شذى سالم لـ"سبق" عن سعادتها باحتضان الرياض هذه الفعالية الإعلامية العربية المهمة، مشيدة بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي وجده الإعلاميون العرب، وكذلك حُسن التنظيم والترتيب.. وتمنَّت للسعودية المزيد من التقدم والتطور في المجالات الفنية والثقافية والإعلامية مع الحراك الكبير الذي تشهده السعودية.
ولفتت الفنانة العراقية إلى دور قناة mbc العراق في دعم ورفد وإبراز الإنتاج الدرامي والأعمال الثقافية الفنية العراقية، وتوقعت زيادة في الإنتاج خلال السنوات المقبلة، وتعود الدراما العراقية إلى سابق عهدها وتألقها.
ومن جناح المدينة الإعلامية السعودية (شماس) كشف مفلح الهفتاء، رئيس مجلس إدارة المدينة، عن الخطة الجديدة للمدينة على مساحة مليون متر مربع، ستكون مقرًّا جديدًا للمدينة، التي تبعد عن المقر الحالي في حي القيروان في الرياض المقام على مساحة 300 متر مربع، بنحو 2 كلم.
وقال "الهتفاء" إن المدينة بها عدد من الاستديوهات، تُقام فيها أكبر البرامج في الوطن العربي مشاهدة، سواء على قناة mbc والتلفزيون السعودي.
وكان من ضمن زوار المعرض الشاب نايف العصيمي، وهو ناشط في حقوق ذوي الإعاقة، وفنان تشكيلي، وقال لـ"سبق" إنه حرص على زيارة المعرض للاستفادة من الحراك الفني والإعلامي، والالتقاء بالخبرات الإعلامية العربية ومعرفة تجاربهم.. داعيًا الجميع إلى النظرة الطبيعية والعادية لذوي الإعاقة؛ فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومشيرًا إلى أن الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي أتاحت الفرصة لذوي الإعاقة لإبراز مواهبهم وإبداعهم.
وتشهد جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 إقامة أكثر من 30 ورشة عمل وجلسة، يُناقش فيها جميع الموضوعات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافة إلى مشاركة المرأة ودورها في السينما، وقضاياها عبر التاريخ، كذلك ورش عمل تتمحور حول صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقل، وغيرها من الموضوعات التي سيناقشها المهرجان على مدار أربعة أيام.
ويتم تتويج الأعمال الفائزة بجوائز المسابقات التلفزيونية والإذاعية البالغ عددها 60 جائزة، بين ذهبية وفضية، بالتزامن مع معرض مستقبل الإعلام (FOMEX) الذي يُختتم اليوم السبت، ويشارك فيه أكثر من 200 مؤسسة من الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، وأشهر الشركات العالمية المصنعة للتجهيزات التقنية، وشركات الإنتاج وتوزيع المحتوى السمعي والبصري، ومزودي الخدمات.