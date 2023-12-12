مهرجان الرياض للمسرح ينطلق غدًا بعرض 10 مسرحيات فائزة.. مع تنظيم ندوات وورش عمل

وأعلنت الهيئة الفرق المسرحية المتأهلة في المهرجان، وهي: (بحر) لفرقة جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، و(الحِجر) لفرقة نادي القفزة الأولى، و(طليعة هجر) لفرقة كلوز ميديا، و(صفعة) لفرقة كالوس، و(ذاكرة الشيطان) لفرقة رؤية، و(ضوء) لمسرح الطائف، و(بائع الجرائد) لفرقة فن بوكس، و(ذاكرة صفراء) لفرقة نورس، و(دوار مغلق) لنادي مسما المسرحي، و(الظل الأخير) لفرقة الوطن المسرحية، والتي قدَّمت عروضها في المدن التي قدِمت منها؛ وهي: مدينة الرياض، والأحساء، والدمام، والقطيف، والطائف، وجدة، وحفر الباطن، والقصيم.