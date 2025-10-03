"الرياض تقرأ".. إقبال متزايد على معرض الكتاب 2025

شهد معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار "الرياض تقرأ"، إقبالًا واسعًا من الزوار في ثاني أيامه أمس الجمعة، وسط أجواء ثقافية ومعرفية مميزة تحتضنها جامعة الأميرة نورة بالرياض.
ورصدت "سبق" خلال جولتها توافدًا كبيرًا على شراء الكتب، حيث أكد أحد الزوار أنه اقتنى سبعة كتب بقيمة تقارب 500 ريال، معتبرًا الأسعار مقبولة مقارنة بحجم المعروض.
كما وثّقت "سبق" حركة التنقل من وإلى المعرض، إذ تتوفر حافلات مجانية، فيما تصل تكلفة سيارات الأجرة من محطة القطار الأولى بجامعة الأميرة نورة إلى نحو 25 ريالًا، مع الحاجة إلى المشي قرابة 10 دقائق بعد النزول.
وشهد المعرض حضورًا لطلاب الجامعات الباحثين عن مراجع وكتب متخصصة تعزز دراستهم الأكاديمية.
ويستمر المعرض حتى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر ووكالة محلية وعالمية من أكثر من 25 دولة، إلى جانب مؤسسات وهيئات ثقافية سعودية وعربية ودولية.
ويُعد المعرض منصة رئيسة للتبادل الفكري والثقافي، وملتقى للأدباء والمفكرين وصنّاع الثقافة والمعرفة من داخل المملكة وخارجها، حيث يضم برنامجًا معرفيًا وثقافيًا متنوعًا يتجاوز 200 فعالية تشمل ندوات، جلسات حوارية، محاضرات، أمسيات شعرية، وورش عمل في مختلف المجالات.
ويفتح المعرض أبوابه يوميًا على مدى عشرة أيام من الساعة 11 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، عدا يوم الجمعة من الثانية ظهرًا حتى منتصف الليل، مقدمًا للزوار تجربة ثقافية شاملة عبر أجنحته ومنصاته المتعددة.