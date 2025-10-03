"الرياض تقرأ".. إقبال متزايد على معرض الكتاب 2025

ويُعد المعرض منصة رئيسة للتبادل الفكري والثقافي، وملتقى للأدباء والمفكرين وصنّاع الثقافة والمعرفة من داخل المملكة وخارجها، حيث يضم برنامجًا معرفيًا وثقافيًا متنوعًا يتجاوز 200 فعالية تشمل ندوات، جلسات حوارية، محاضرات، أمسيات شعرية، وورش عمل في مختلف المجالات.