لصناعة أجيال المستقبل المتسلحة بثقافة العصر.. مكتبة الملك عبدالعزيز تواصل أداء رسالتها

وأنشأت المكتبة في عام 2005 "مكتبة اليافعين"، التي تستهدف هذه الفئة العمرية، لتشكّلَ مرحلة تثقيفية تربط بين الطفولة والرشد، حيث تهدف مكتبة اليافعين إلى تطوير مهارات الشباب واكتشاف ذواتهم، وتقدم برامج للابتكار والإبداع تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تعكس رؤيتهم المستقلة وتفكيرهم النقدي.

ولأن المعرفة حق للجميع، أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز في عام 2016 "حافلات مصادر التعلم"، التي تمثل مكتبات متنقلة تصل إلى المدارس والمتنزهات والحدائق العامة والأحياء، وتوفر للأطفال فرصة الاستفادة من الكتب والأنشطة المتنوعة.