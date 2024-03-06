الخط الديواني السعودي.. "فصيح الإثراء اللغوي" بمكة يستعرض صفات المدرسة السعودية واتجاهاتها في الخط

وأشار إلى أن العمق الديني الذي قامت عليه الرؤية، والمجتمع الذي تحلم به؛ لا يمكن أن ينفصلا عن اللغة العربية؛ لذا كثيرًا ما رأينا الثقة التي يراها سمو ولي العهد -حفظه الله- عراب الرؤية في أبناء هذا المجتمع؛ لعلمه بأصالته التي لا تنفك عن لغته ودينه وثقافته؛ لافتًا إلى أن تركيز الرؤية على الهوية، وانطلاقها من خصوصية العقيدة الإسلامية للمجتمع؛ جَعَل من اللغة العربية مرتكزًا أساسيًّا في عمق التكوين المحرك لهذه الرؤية.