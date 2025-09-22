بإنتاج نوعي غير مسبوق.. هيئة الإذاعة والتلفزيون توثق تاريخ الوطن في باقة وثائقية لليوم الوطني الـ95

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون باقة من الأفلام الوثائقية النوعية للاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ95، التي تسلط الضوء على مسيرة الوطن وتاريخه المجيد، وتواكب ملامح النهضة والتحول الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.
وتُعرض هذه الأفلام عبر شاشاتها الرسمية "قناة السعودية، وقناة ذكريات، وقناة SBC" ضمن تغطية إعلامية موسعة تهدف إلى توثيق الإنجازات الوطنية وإبراز الصورة الحضارية للمملكة.
ومن بين أبرز الأعمال يأتي الفيلم الوثائقي "ضيّ البدر"، الذي يسلط الضوء على السيرة الإبداعية للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، الذي يُعد أحد أبرز رموز الشعر والثقافة في المملكة، ليعكس دور الهيئة في توثيق الرموز الوطنية الملهمة وإبراز إسهاماتهم في المشهد الثقافي والفني، مواكبةً أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الهوية الوطنية ونشر الثقافة والفنون.
كما تقدم الهيئة الفيلم الوثائقي "المادة الرابعة"، الذي يستعرض قصة المادة الرابعة من النظام الأساسي للحكم، موضحًا دلالاتها الدستورية الحيوية في بناء الدولة وتعزيز استقرار مؤسساتها، ليبرز أهمية توثيق الجوانب القانونية والدستورية التي أسهمت في تأسيس مسيرة الدولة الحديثة.
ويبرز الفيلم الوثائقي "معجزة فوق الرمال" مسيرة الزراعة في المملكة، منذ بداياتها التقليدية وما واجهته من تحديات بيئية، وصولًا إلى النهضة الحديثة التي اعتمدت على التقنيات الذكية والأنظمة المتطورة ضمن الرؤية، ويسلط العمل على تجارب مزارعين وخبراء شاركوا في رسم ملامح هذا التحول الزراعي.
وإلى جانب الأفلام الجديدة التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون احتفاءً باليوم الوطني الـ95، تشمل التغطية إعادة عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية السابقة التي لاقت تفاعلًا واسعًا عند بثها الأول، لتسهم في استعراض تاريخ المملكة ومراحل تطورها المختلفة.
من بين هذه الأعمال، فيلم "تاريخ العملة السعودية" الذي يوثق رحلة الريال السعودي منذ بداياته الأولى وحتى شكله الحالي، مسلطًا الضوء على دوره في مسيرة المملكة الاقتصادية، وفيلم "طائرة الملك عبدالعزيز" الذي يرصد قصة أول طائرة خاصة للمملكة العربية السعودية استخدمها جلالة الملك عبدالعزيز –رحمه الله– وما حملته من رمزية في بدايات النهضة السعودية.
كما تستعرض الهيئة على شاشاتها أفلامًا مهمة أخرى، منها فيلم "منيفة" الذي يسلط الضوء على خيول الملك عبدالعزيز التي استخدمها في توحيد المملكة ، وفيلم "قصور العز" الذي يأخذ المشاهد في رحلة بصرية إلى القصور التي استخدمها الملك عبدالعزيز-طيب الله ثراه- في ترسيخ توحيد المملكة، وفيلم "الذهب الأسود" الذي يعيد سرد قصة النفط السعودي منذ اكتشافه الأول وحتى تحوله إلى ثروة إستراتيجية أسست للنهضة الحديثة، وفيلم "النشيد الوطني" الذي يروي قصة النشيد السعودي منذ نشأته وحتى ترسيخه بصفته رمزًا وطنيًا جامعًا يعكس مشاعر الاعتزاز والانتماء لدى الأجيال، وفيلم "23 سبتمبر" الذي يسلط الضوء على اليوم الوطني السعودي بوصفه محطة تاريخية فارقة، مستعرضًا رحلة التوحيد التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله– وما حمله هذا اليوم من قيم وطنية خالدة.
ومن خلال هذه الأعمال، تفتح هيئة الإذاعة والتلفزيون نافذة على تاريخ المملكة وإنجازاتها، مقدمة للمشاهد تجربة بصرية تعكس عمق الهوية الوطنية وتنوع ملامحها، مؤكدة أن الاحتفال باليوم الوطني ليس مجرد توثيق للحاضر، بل هو أيضًا تكريم لجذور المملكة وإلهام للأجيال القادمة.