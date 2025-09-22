بإنتاج نوعي غير مسبوق.. هيئة الإذاعة والتلفزيون توثق تاريخ الوطن في باقة وثائقية لليوم الوطني الـ95

كما تستعرض الهيئة على شاشاتها أفلامًا مهمة أخرى، منها فيلم "منيفة" الذي يسلط الضوء على خيول الملك عبدالعزيز التي استخدمها في توحيد المملكة ، وفيلم "قصور العز" الذي يأخذ المشاهد في رحلة بصرية إلى القصور التي استخدمها الملك عبدالعزيز-طيب الله ثراه- في ترسيخ توحيد المملكة، وفيلم "الذهب الأسود" الذي يعيد سرد قصة النفط السعودي منذ اكتشافه الأول وحتى تحوله إلى ثروة إستراتيجية أسست للنهضة الحديثة، وفيلم "النشيد الوطني" الذي يروي قصة النشيد السعودي منذ نشأته وحتى ترسيخه بصفته رمزًا وطنيًا جامعًا يعكس مشاعر الاعتزاز والانتماء لدى الأجيال، وفيلم "23 سبتمبر" الذي يسلط الضوء على اليوم الوطني السعودي بوصفه محطة تاريخية فارقة، مستعرضًا رحلة التوحيد التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله– وما حمله هذا اليوم من قيم وطنية خالدة.