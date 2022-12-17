7 ندوات حوارية وحديث كتاب وورشة عمل في آخر أيام معرض جدة للكتاب 2022

وبخصوص سؤال عن "الموسيقى العربية المحلية" هل هي الوصفة الصحيحة للوصول إلى العالمية؟ يتحدث كل من الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز، والموسيقار هشام نزيه، والمؤلف والمنتج ممدوح سيف، وعضو المجلس الأعلى للثقافة في جمهورية مصر الدكتور أحمد يوسف، في ندوة بعنوان "الموسيقى والغناء في الوطن العربي: بين المحلية والعالمية" يديرها سلطان السعد القحطاني.