تشمل الفخار والتطريز والخياطة.. "وِرث" يقدّم دورات الفنون التقليدية للناشئين

وتستهدف الدورات الفئة العمرية ما بين 13 - 17 عامًا، مقدمةً لهم فرصة استثنائية للتعرف على تراث المملكة الغني وتعلّم مهارات جديدة، من خلال دورات متنوعة، كالفخار التقليدي الذي تعلم فيه المشاركون كيفية تشكيل وتصنيع الفخار، باستخدام تقنيات وأساليب تقليدية متنوعة في صناعة الفخار، والتدرب على إنتاج قطع فخار مستدامة وصديقة للبيئة، وكذلك التطريز اليدوي التقليدي، الذي تعلم المشاركون فيه فنون التطريز اليدوي السعودي، ونفذوا عددًا من أساليب الخياطة والتطريز لإنتاج قطع معاصرة مستوحاة من مختلف مناطق المملكة.