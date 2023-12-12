"حرف السعودية" تدشن أعمالها لتعزيز قطاع الحِرَف اليدوية عالية الجودة

وفي ظل تطلعات المملكة لاستقبال 150 مليون زائر بحلول عام 2030م، أكد الرئيس التنفيذي لشركة حرف السعودية المهندس حسام الدين بن صالح المدني الدور الريادي والاستراتيجي للشركة في هذا المسعى تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م، وسعيها لإبراز قطاع الحرف اليدوية السعودية محليًا وعالميًا مع التركيز على توفير فرص عمل مستدامة للحرفيين تصل إلى نحو 9.000 فرصة مباشرة وغير مباشرة، ونطمح في المساهمة بقرابة مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030م، بما يدعم الأهداف الاقتصادية الشاملة لرؤية 2030م.