غداً في جدة.. عرض مسرحية "البنك سرقوه"

وستقام العروض في المسرح العربي في جدة لمدة 6 أيام اعتباراً من يوم غد 10 مايو الجاري، وتمّ طرح تذاكر الدخول عبر نقاط البيع الإلكترونية بـ 12 فئة، تتراوح أسعارها بين 120 ريالًا و950 ريالًا.