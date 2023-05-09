غداً في جدة.. عرض مسرحية "البنك سرقوه"

يعود الفنان المصري أشرف عبدالباقي؛ إلى السعودية لعرض مسرحيته الكوميدية "البنك سرقوه"، ضمن فعاليات تقويم جدة 2023.
وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها بسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.
وستقام العروض في المسرح العربي في جدة لمدة 6 أيام اعتباراً من يوم غد 10 مايو الجاري، وتمّ طرح تذاكر الدخول عبر نقاط البيع الإلكترونية بـ 12 فئة، تتراوح أسعارها بين 120 ريالًا و950 ريالًا.
وتم عرض المسرحية لأول مرة في الرياض في نوفمبر الماضي ضمن فعاليات الموسم، ويشارك في العرض إلى جانب عبد الباقي النجوم: كريم محمود، سلوى خطاب، وسليمان عيد.