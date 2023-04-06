"ثقافة وفنون جدة" تطلق ملتقى الجمعيات الثقافية التعاونية بحضور عدد من المهتمين

ووقّعت العديد من مذكرات التفاهم بين الجمعيات وبعض الجهات الداعمة، واختتم الملتقى بجلسة حوارية مع مدير الإدارة العامة للجمعيات التعاونية معن العنقري، طرح الحضور فيها استفساراتهم، وأجاب عليها بكل شفافية؛ حيث أكد أن الوزارة عملت بدعم من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على تسريع وتيرة العمل؛ حيث أصبح بمقدور المهتمين باستخراج ترخيص فتح جمعية، بأن تكون الإجراءات خلال ١٤ يوم عمل فقط، ومن خلال الموقع الإلكتروني؛ مشيرًا إلى أن طموح الوزير بأن تصبح المدة ٣ أيام عمل خلال الفترة المقبلة.