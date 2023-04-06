"ثقافة وفنون جدة" تطلق ملتقى الجمعيات الثقافية التعاونية بحضور عدد من المهتمين

أطلقت جمعية الثقافة والفنون بجدة، بالتعاون مع جمعية مسرح "كيف"، مساء أمس، ملتقى الجمعيات الثقافية التعاونية بحضور مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية معن العنقري، وممثلي الجمعيات والجهات الحكومية المعنية؛ بهدف مد جسور التواصل بين الجمعيات وتحفيزها على تجويد مخرجاتها؛ بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وبدأ الملتقى بكلمة رحّب فيها مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح بالحضور، وأكد أن الملتقى يقام في فترة باتت الجمعيات الثقافية فيها بحاجة ماسة إلى التحفيز والتشجيع لمواصلة العمل.
وأشار "آل صبيح" إلى أن جمعية الثقافة والفنون رسالتها سامية وتهدف إلى تمكين المبدعين ودعمهم في مجال العمل التعاوني، الذي سيعود على الوطن وعليهم بالنفع.
وأكد "آل صبيح" أن الملتقى يأتي في مرحلة تشهد فيها المملكة نهضة ثقافية شاملة؛ مشيرًا إلى أن الجمعيات الثقافية ركيزة أساسية في عملية البناء الثقافي، ودورها محوري في تسريع وتيرة الحراك الثقافي ليكون رافدًا من الروافد الاقتصادية.
وتم عرض فيلم عن جمعية الثقافة والفنون، بعدها تحدث معن العنقري في كلمة أكد فيها أن الملتقى سيكون انطلاقة ناجحة للجمعيات الثقافية، ثم قدّم "بدر الدهش" من إدارة الجمعيات التعاونية عرضًا مرئيًّا عن رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومستقبل الجمعيات التعاونية بشكل عام؛ موضحًا أهدافها ودورها.
بعد ذلك تَحدث رئيس مجلس إدارة مسرح "كيف" ياسر مدخلي عن التطلعات والآمال للجمعية.
ووقّعت العديد من مذكرات التفاهم بين الجمعيات وبعض الجهات الداعمة، واختتم الملتقى بجلسة حوارية مع مدير الإدارة العامة للجمعيات التعاونية معن العنقري، طرح الحضور فيها استفساراتهم، وأجاب عليها بكل شفافية؛ حيث أكد أن الوزارة عملت بدعم من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على تسريع وتيرة العمل؛ حيث أصبح بمقدور المهتمين باستخراج ترخيص فتح جمعية، بأن تكون الإجراءات خلال ١٤ يوم عمل فقط، ومن خلال الموقع الإلكتروني؛ مشيرًا إلى أن طموح الوزير بأن تصبح المدة ٣ أيام عمل خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام الملتقى كرّم "آل صبيح"، مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية معن العنقري ورئيس جمعية مسرح "كيف" ياسر مدخلي، وإدارة مكتب التنمية الاجتماعية بجدة.