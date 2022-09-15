"أدبي الطائف" يصدر ديوان "أول الغيث" لمسابقة الأمير عبد الله الفيصل

أنهى النادي الأدبي الثقافي بالطائف طباعة الديوان الشعري الأول (أول الغيث) لمسابقة الأمير عبد الله الفيصل لطلبة الثانوية والجامعات السعودية للعام 2021م، بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، والتي سبق أن وجّه الأمير خالد الفيصل بإقامة مسابقة شعرية للموهوبين من طلاب المدارس الثانوية، وطلاب الجامعات السعودية، وتكون تحت رعايته شخصيًّا، تحت مسمى (مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي)، على أن تكون مرافقة لجائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي، في التوقيت والإعلان.
أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد، مشيرًا إلى أن هذا الإصدار يضم قصائد لواحد وعشرين شاعرًا من شباب الجامعات، وعشرة شعراء طلاب من المرحلة الثانوية، هم أوائل من تقدموا المتسابقين للمسابقة للعام 2021م، والتي تنظمها وتشرف عليها أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، لتشجيع هؤلاء الشعراء الناشئين، وحثهم على استكمال أدواتهم الفنية ومواصلة الإبداع.
وقد تم اختيار نموذج شعري لكل شاعر من أوائل المتسابقين جوار الفائزين بالمراكز الأولى وهم: على مستوى الجامعات السعودية:
الفائز الأول: الطالب الشاعر: سعود محمد صميلي (جامعة جازان) الفائز الثاني مناصفة: الطالبة الشاعرة: هلا حزاب الجهني (جامعة طيبة).
الفائز الثاني مناصفة: الطالب الشاعر: محمد عواض السفياني (جامعة الطائف) على مستوى طلاب المدارس الثانوية السعودية:
الفائز الأول: الطالب الشاعر: فيصل محمد حكمي مدرسة مزهرة الثانوية – إدارة تعليم جازان
الفائز الثاني: الطالب الشاعر: أحمد عبد الرحمن ثانوية الإمام الدوري – إدارة تعليم الرياض
وقال الجعيد: إيمانًا بهذه المواهب المشرقة واحتفاءً بها، تقدم النادي الأدبي بالطائف بمبادرة لطباعة قصائد هؤلاء الشعراء في ديوان مجمع.
وشكر "الجعيد" جهود رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري الأمين العام لمجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي والدكتور منصور الحارثي مدير الأكاديمية وفريق العمل في هيئة الإعداد والإشراف وهم: الدكتور أحمد نبوي، ودعال القثامي، وفيصل المرزوقي، وفؤاد الحارثي، ورغد المالكي، وريان الحربي، آملين أن يستثمر هؤلاء الشعراء الشباب هذا التكريم وهذا الاحتفاء في بذل أكبر قدر من العناية بمواهبهم، والعمل على تنميتها، فنجاحهم نجاح للوطن ورفعة لرايته عاليًا.