المملكة تستضيف اجتماع لجنة مهرجان المسرح الخليجي للفرق المسرحية الأهلية

تستضيف المملكة، ممثَّلةً بهيئة المسرح والفنون الأدائية في العاصمة الرياض غداً، الاجتماع التحضيري لِلّجنة الدائمة لمهرجان المسرح الخليجي للفرق المسرحية الأهلية بدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة تنظيم المهرجان واستعراض أبرز المتطلبات التنفيذية، ومناقشة الفعاليات المصاحبة لمهرجان المسرح الخليجي الذي تسعى الهيئة لاستضافته، إلى جانب استعراض التوصيات التي ستسهم في تطوير الدورة القادمة للمهرجان.