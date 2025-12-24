صدور كتاب "المجالس مدارس" للدكتور سياف البيشي بتقديم من الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن

صدر حديثًا كتاب "المجالس مدارس" للدكتور سياف بن فايز البيشي، في عمل فكري وثقافي يسلّط الضوء على الدور التربوي والمعرفي للمجالس، بوصفها منصات للتعلّم، وبناء الوعي، وتعزيز القيم الاجتماعية الأصيلة في المجتمع.
وحظي الكتاب بتقديم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، الذي أكّد أهمية الموضوع الذي يتناوله الإصدار، وما تمثّله المجالس من دور محوري في صناعة الإنسان، ونقل الخبرات، وترسيخ الهوية الثقافية والاجتماعية.
ويُعد هذا الإصدار إضافة نوعية للمكتبة السعودية، إذ يستعرض بأسلوب علمي رصين وتجارب واقعية كيف شكّلت المجالس عبر التاريخ مدارس مفتوحة أسهمت في التوجيه، وصقل الفكر، وتعزيز التواصل والحوار بين أفراد المجتمع.