صدور كتاب "المجالس مدارس" للدكتور سياف البيشي بتقديم من الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن

وحظي الكتاب بتقديم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، الذي أكّد أهمية الموضوع الذي يتناوله الإصدار، وما تمثّله المجالس من دور محوري في صناعة الإنسان، ونقل الخبرات، وترسيخ الهوية الثقافية والاجتماعية.