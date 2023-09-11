رحلة من آلاف السنين.. حضور فاعل لـ"مجمع سلمان للغة العربية" بـ"التراث العالمي 45"

ويهدف المجمع من مشاركته بجناح اللغة العربية، إلى رفع الوعي بدوره في خدمتها، وإعلاء مكانتها في المجال الثقافي بين الدول الأعضاء في "لجنة التراث العالمي" التي أُسست عام 1972م، وتضم ممثلين عن 21 دولة من أصل 194 دولة في العالم، هي: الأرجنتين، وبلجيكا، وبلغاريا، ومصر، وإثيوبيا، واليونان، والهند، واليابان، ومالي، والمكسيك، ونيجيريا، وسلطنة عمان، وقطر، وروسيا، ورواندا، وسانت فنست، وجزر غرينادين، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وتايلند، وزامبيا.