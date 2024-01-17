لتطوير المواهب.. "الثقافة" و"التعليم" تطلقان مسابقة "المهارات الثقافية 2"

وتمر بمراحل رئيسية تبدأ من التهيئة الميدانية واكتشاف المبدعين من الطلاب والطالبات في التعليم العام بمختلف المجالات الثقافية؛ لتنمية هذه الموهبة وصقلها بالمهارات والمعارف اللازمة، ثم تنتقل بعدها إلى مرحلة التدريب عن بُعد، وتليها مرحلة المنافسة بين المبدعين في مختلف مناطق المملكة، وبعدها تكريم المبدعين في جميع المناطق، لتصل بعد ذلك إلى مرحلة تطوير المواهب في معسكر تدريبي، ومنها إلى مرحلة التحكيم النهائي، وأخيرًا العروض النهائية في الحفل الختامي.