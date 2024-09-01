"الصندوق الثقافي".. منارة المبدعين لتحقيق الريادة الثقافية بالمملكة

وكشف الصندوق مؤخرًا عن تمويل مشروعات ومنشآت القطاعات الثقافية الـ 16 في مجالات متنوعة، تشمل: الأفلام والمحتوى المرئي، والفنون البصرية، وتصميم الأزياء، والفنون الأدائية، وفنون الطهي، والتراث الثقافي، والمهرجانات الثقافية، والتراث الطبيعي، والشعر، والآثار، والموسيقى، والمكتبات، واللغة، والكتب، والعمارة، والمتاحف.