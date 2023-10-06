بعد تجاهل "نوبل" له طيلة حياته.. "كتاب الرياض" يحتفي بالروائي العالمي ميلان كونديرا

بعد ثلاثة أشهر من رحيله في يوليو الماضي، احتفى معرض الرياض الدولي، اليوم (الجمعة) بالكاتب الروائي التشيكي الفرنسي ميلان كونديرا، عبر ندوة "ميلان كونديرا.. البعيد عن نوبل والقريب من القراء"، التي يلخص عنوانها المعبر نمط التقدير، الذي حصل عليه "كونديرا" طيلة حياته، رغم القيمة الإنسانية الرفيعة لأدبه، وأجاد ضيف الندوة كاتب السيناريو الاسكتلندي إيوان موريسون التعبير عنها بقوله: "أعطتني رواياته المفاتيح التي غيرت حياتي".