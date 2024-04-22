إطلاق مسابقة لهواة التصوير لاختيار أجمل الصور والفيديوهات لبيئة المملكة المحلية

وأوضحت الوزارة أن المسابقة تأتي تزامنًا مع انطلاق "أسبوع البيئة 2024" الذي تنظمه خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 5 مايو 2024م، تحت شعار "تعرف بيئتك؟"، وتستهدف هواة التصوير في مناطق المملكة كافة، لمشاركة إبداعاتهم المميزة في تصوير بيئتهم المحلية، عبر الصور الفوتوغرافية، أو الفيديوهات، أو الأفلام؛ للفوز بجوائز مالية تصل قيمتها إلى (100) ألف ريال؛ حيث يتم تحديد الفائزين بالمراكز الأولى من قِبَل لجنة تحكيم متخصصة.