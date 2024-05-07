تغطي الأزياء والفنون البصرية.. "الثقافة" توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة "كاوست"

وتضمنت المذكرة تفاهم الطرفين حول تنظيم البرامج الأكاديمية، والتنفيذية، والإثرائية، والدراسات والأبحاث الأكاديمية المشتركة، إضافةً إلى عدةِ مجالاتٍ خاصة بالهيئات الثقافية، ومن أبرز المجالات مع هيئة التراث التفاهم في مشاريع التراث الثقافي المغمور واستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي، وإمكانية رعاية الجامعة للأبحاث المتعلقة باستخدام التقنيات الحديثة في مجال الآثار والتراث وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بعناصر التراث العالمي المادي وغير المادي في المملكة من خلال الخبراء من كلا الطرفين.