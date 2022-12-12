محمد هنيدي يشارك في ندوة حوارية حول الكوميديا ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب

وعن مراحل الكوميديا في العالم العربي، خصص معرض جدة للكتاب، ندوة حوارية حول الكوميديا، والتي سيتحدث فيها الممثل محمد هنيدي، والممثل إبراهيم الحجاج، في لقاء يديره ياسر بكر، في الوقت الذي تحمل فيه الندوة الرابعة من المعرض عنوان: "عروبة العراق: الثقافة والهوية"، والتي سيستضيف فيها مشاري الزايدي كلًّا من الدكتور رشيد الخيون، ورحيم أبو رغيف، وكامل الخطي.