"الرياض آرت" يزيّن العاصمة بـ14 منحوتة دائمة في مواقع حيوية

أعلن برنامج الرياض آرت عن تركيب 14 منحوتة مختارة من أعمال ملتقى طويق للنحت ضمن المجموعة الفنية الدائمة في عدد من المواقع البارزة بمدينة الرياض، شملت واجهة روشن، ومجتمع سدرة (روشن)، والمسار الرياضي، وذلك ضمن جهود البرنامج لتعزيز حضور الفنون في المساحات العامة. وأكد البرنامج أنه سيتم لاحقًا الإعلان عن مواقع إضافية تحتضن أعمالًا فنية أخرى بشكل دائم.