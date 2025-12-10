"الرياض آرت" يزيّن العاصمة بـ14 منحوتة دائمة في مواقع حيوية

أعلن برنامج الرياض آرت عن تركيب 14 منحوتة مختارة من أعمال ملتقى طويق للنحت ضمن المجموعة الفنية الدائمة في عدد من المواقع البارزة بمدينة الرياض، شملت واجهة روشن، ومجتمع سدرة (روشن)، والمسار الرياضي، وذلك ضمن جهود البرنامج لتعزيز حضور الفنون في المساحات العامة. وأكد البرنامج أنه سيتم لاحقًا الإعلان عن مواقع إضافية تحتضن أعمالًا فنية أخرى بشكل دائم.
وأوضح المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن هذه الخطوة تجسّد رؤية الرياض آرت في دمج الجمال والفكر في نسيج المدينة، وخلق فضاءات عامة نابضة بالحياة والثقافة، ليكون الفن جزءًا من التجربة اليومية للناس.
وأضاف أن هذه المبادرة تعكس التوجّه الإستراتيجي للبرنامج في تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح، وجعل الفن عنصرًا محوريًا في هوية المدينة، وركيزة من ركائز الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الثقافي.
وبيّن الهزاني أن المواقع الثلاثة المختارة تُعد بيئات مثالية لاحتضان هذه الأعمال الفنية، نظرًا لحيويتها وارتباطها المباشر بالمجتمع وسهولة الوصول إليها، ما يتيح للزوار التفاعل مع الفن في حياتهم اليومية.
وقد خُصص في واجهة روشن، وهي إحدى الوجهات الحضرية البارزة في الرياض، سبع منحوتات تعبّر عن قيم التحوّل العمراني وروح المجتمع والفضول الإبداعي، لتشكّل مشهدًا فنيًا يحفّز التأمل والتفاعل.
أما مجتمع سدرة (روشن)، فاحتضن ثلاث منحوتات تنسجم مع طابعه السكني الهادئ وتخطيطه العمراني المتناغم مع الطبيعة، مع التركيز على مفاهيم الانسجام البيئي والتجدد.
فيما يضم المسار الرياضي أربع منحوتات تتمحور حول الطبيعة والتوازن والصحة العامة، لتتكامل مع المساحات الخضراء والمرافق المفتوحة التي يتميز بها الموقع.
وتُعد هذه الأعمال امتدادًا للإبداعات التي قُدّمت في ملتقيات طويق للنحت، حيث تحوّلت الصخور الخام في أرض المملكة إلى منحوتات نابضة بالجمال والإبداع، تروي حضورها في فضاءات المدينة ضمن مجموعة فنية دائمة تعكس رؤية الرياض كعاصمة ثقافية عالمية.