الصندوق الثقافي يحتفي بانطلاق "هنا الرياض بارك"

ويمثل المشروع مساحة فريدة تحتفي بالثقافة والفنون، وتقدم مفهومًا مختلفًا لجيل جديد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، يهتم بصنع قنوات التواصل، وخلق التجارب الثقافية، إلى جانب غرس مبادئ التعاون في مجتمع ريادة الأعمال.