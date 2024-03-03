"سعود بن مشعل" يشهد حفل إعلان الفائزين بـ "جائزة الأمير عبدالله بن فيصل للشعر العربي"

وألقى رئيس جامعة الطائف الأمين العام لمجلس الأمناء الدكتور يوسف عسيري كلمة قال فيها : "نحن اليوم في حفل الموسم الخامس لجائزة الأمير عبدالله بن فيصل للشعر العربي، الجائزة التي أذن بها سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وهي الجائزة التي يتنافس على الفوز بها أفضل الشعراء من كل مكان بعد أن شدت الأنظار إليها وأخذ عودها يشتد عامًا بعد عام بفضل رعايته الكريمة للمبدعين في مجال الشعر العربي".