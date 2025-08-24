مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تترجم 24 قصة للأطفال إلى 3 لغات عالمية

وأوضحت المكتبة أنه من القصص المترجمة إلى اللغة الفرنسية قصة عن القهوة السعودية جاءت بعنوان: Hours pour le café saoudien ، كما تمت ترجمة عدد كبير من قصص الأطفال من العربية إلى الصينية للكاتبات: الجوهرة آل جهجاه، وأروى الثنيان، وماريا دعدوش، ومرام المطيري، وفاطمة خوجة، ووفاء السبيل ، وغيرهن من الكاتبات المعنيات بأدب الأطفال، حيث تدور القصص حول موضوعات عن الألوان، والهوايات والحرف، والرسم، وحكايات الجدة، والحج والعمرة، والتراث السعودي.