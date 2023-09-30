عن ورش عمل تعليم فن الكتابة.. مؤلف مصري بـ"كتاب الرياض": مفيدة لكن بعضها "أكل عيش"

قال الكاتب المصري عمر طاهر، مقدم برنامج "وصفوا لي الصبر"، الذي استعرض تجارب المؤلفين في الكتابة: "إن ورش العمل الخاصة بتعليم فن الكتابة مثلها مثل أي عمل في الحياة، منه ما هو مفيد، ومنه ما دون ذلك، ومنه ما يؤديه البعض بوصفه أكل عيش".