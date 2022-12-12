"فنون الطهي" تدشن مهرجان "فيست للطعام السعودي" بالرياض اليوم

ويقدم المهرجان عروضًا ترفيهية متعددة الوسائط حول الطعام؛ لاستكشاف نكهات جديدة، ومسابقات الطهي، وبحث فرص المشاريع المتاحة للشركاء الدوليين مع المحليين، وتصدير الأفكار المميزة من المملكة إلى العالم، والتعريف بثقافة وتاريخ المملكة ومنطقة الشرق الأوسط من خلال الطعام، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات في مواقع مختلفة، تشمل منطقة مخصصة لتراث فن الطهي بالمملكة؛ لتُمَكن الزوار من تذوق المكونات والوصفات الشهيرة لكل منطقة من مناطق المملكة عبر التجارب التفاعلية ودمجها بالعروض الحية.