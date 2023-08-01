"اليونسكو" تختار "العربية لغة الشعر والفنون" عنوانًا لليوم العالمي للغة العربية

ويشكل الدعم المستمر من مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية لاحتفالية اليوم العالمي للغة العربية ضمن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكو، استمراراً لاهتمام ودعم المؤسسة لتعزيز تواجد اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم، بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب، ويوفر الممكنات للراغبين في تعلمها من غير الناطقين بها، كما تعمل المؤسسة بشكل مستمر على تطوير العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للغة العربية وعقدت العديد من الورشة واللقاءات خلال الدورات الماضية للاحتفالية.